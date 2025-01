Semmering-Basistunnel fertig gegraben: Großer Bahnhof mit Polit-Prominenz

Vierzig Jahre nach der ersten Idee zum Bau der Röhren durch das Semmering-Massiv wurde am Freitag beim Tunnelportal in Gloggnitz (NÖ) ein historischer Tag begangen.

Nachdem Ende November 2024 der letzte Meter Tunnel fertig gegraben wurde, hat es nun am Semmering einen wahrlich großen Bahnhof gegeben. Vertreter der EU, des Bundes sowie der Länder Niederösterreich und Steiermark feierten gemeinsam mit den ÖBB " eines der größten heimischen Infrastrukturprojekte“, wie es Bundesbahnen-CFO Manuela Waldner bezeichnete. Den hunderten Mineuren, Ingenieuren und anderen Beteiligten an den Arbeiten zollte sie "höchsten Respekt“.

Anne Elisabet Jensen (EU-Koordinatorin Baltisch-Adriatischer Korridor), NÖ LHStv. Udo Landbauer (FPÖ), Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), NÖ LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die Dritte NR-Präsidentin und Tunnelpatin Doris Bures (SPÖ), ÖBB-CFO Manuela Waldner bei der Durchschlagsfeier in Gloggnitz

Der Semmering-Tunnel sei "wirklich ein Meilenstein“, sagte auch Ministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Bahn bezeichnete sie als „für den Klimaschutz unerlässlich“. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verwies auf die "Ingenieurkunst“, die hinter dem Projekt stecke, und die Stärkung des Wirtschaftsstandorts, die der Tunnel bedeuten werde. In einem Flächenbundesland brauche es freilich Schiene und Straße.

Die Inbetriebnahme des Tunnels werde das Bahnfahren auf der Südstrecke "revolutionieren“, sagte Waldner in Vertretung des erkrankten ÖBB-CEO Andreas Matthä . Die Fahrzeit Wien-Graz verkürzt sich durch den Semmeringtunnel um 50 Minuten. Die Finanzvorständin sprach von einem "Gamechanger für Österreich und Europa“.

"Beeindruckt, was geleistet wurde“, zeigte sich Niederösterreichs Landesvize Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). "Das geht sich dann (auf der Straße, Anm.) nicht mehr aus“, hielt er als "begeisterter Autofahrer“ fest, wenn Wien - Graz ab 2030 in unter zwei Stunden verbunden sein wird und es von der steirischen Landeshauptstadt schon ab Dezember in weiteren 45 Minuten nach Klagenfurt geht.

Mit 230 km/h durch den Tunnel

Das niederösterreichische Gloggnitz ist mit dem steirischen Mürzzuschlag (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) unterirdisch fertig zweiröhrig verbunden. Bereits seit 2020 läuft die Auskleidung mit einer Betoninnenschale. Dabei wird der Tunnel mit einer Betoninnenschale ausgekleidet, fast 45 km von insgesamt 55 km in zwei Röhren sind bislang gebaut. Nach Fertigstellung der Schale erfolgt als letzter Schritt noch die bahntechnische Tunnelausrüstung wie Gleise und Leitungen, bevor letztendlich die Züge durch den Tunnel fahren können.

Wenn im Jahr 2030 schließlich Züge mit bis zu 230 km/h durch den 4,2 Mrd. Euro teuren Tunnel fahren werden, ist der Ausbau der 470 Kilometer langen Südstrecke abgeschlossen, die Teil des Baltisch-Adriatischen-Korridors ist, der wiederum 1.700 Kilometer umfasst.