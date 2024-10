Bankomat-Gangster: Banden von Festnahme völlig unbeeindruckt

In Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) haben Gangster gegen 3.30 Uhr Früh den Bankomaten mitten im Bahnhof der Ortschaft mit einem lauten Knall in die Luft gejagt. Die Detonation war so heftig, dass das Bahnhofsgebäude beträchtlichen Schaden nahm. Fenster und Türen wurden aus den Angeln gerissen, an den Wänden sind massive Risse entstanden.

Die drei Coups in Drosendorf im Waldviertel sowie in Schrattenberg im Bezirk Mistelbach tragen ganz eindeutig die Handschrift der berüchtigten Tätergruppe aus Holland , die in weiten Teilen Europas ihr Unwesen treibt und in Deutschland bereits für mehrere Hundert Bankomat-Sprengungen verantwortlich ist.

Sprengstoff selbst hergestellt

Die Taten in Haslau-Maria Ellend und nun in Zellerndorf tragen, was die Vorgangsweise anbelangt, "eine andere Handschrift“, so ein führender Ermittler des LKA. Es dürfte eine zweite Tätergruppe am Werk sein, die vermutlich von Tschechien oder der Slowakei aus operiert.

Ob die Sprengung vor wenigen Tagen in Wien-Favoriten ebenfalls das Werk dieser Gruppierung war, versuchen nun Tatort-Spezialisten über die gesicherten Spuren und Indizien zu klären. Während die Gangster nach den Taten in Haslau-Maria Ellend und in Zellerndorf mit Autos geflüchtet sind, suchten die Täter nach dem Coup in Wien mit einem Motorrad das Weite.

Was die herbei geführten Explosionen anbelangt, kamen zuletzt selbst hergestellte Sprengstoff-Selbstlaborate zum Einsatz, bestätigt das Landeskriminalamt. In Haslau-Maria Ellend wurden die Täter gestört und mussten flüchten. Den Sprengsatz hatten sie allerdings im Geldautomaten zurück gelassen. Er wurde ausgebaut und in einem nahen Waldstück vom Entschärfungsdienst kontrolliert gesprengt.