Bahnoffensive im Weinviertel kostet 230 Millionen Euro

2,3 Milliarden Euro sollen in den kommenden 20 Jahren in die Bahn in Niederösterreich investiert werden. Das Geld kommt von Bund und Land, allein entlang der Nordwestbahn stehen für den Ausbau der Infrastruktur rund 230 Millionen Euro zur Verfügung. Davon sollen vor allem die Bezirke Korneuburg und Hollabrunn profitieren.

Laut Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) sind folgende Maßnahmen geplant: Die Errichtung von Bahnsteigen mit 220 Metern Länge in Stationen des schnellen Nahverkehrs, der Einsatz neuer Doppelstockzüge ab dem Jahr 2026, ein teilweiser zweigleisiger Ausbau auf der Strecke Stockerau bis Retz sowie punktuelle Geschwindigkeitsanhebungen mit bis zu 160 km/h.

„Von den massiven Investitionen entlang der Weinviertellinien profitieren rund 40.000 Pendler“, betonte Schleritzko am Donnerstag.