Bärenwald Arbesbach: Ehemaliger Zirkusbär verstorben

Jerry und sein Bruder Tom wurden 1988 im Tierpark von Ostrau in Tschechien geboren. Sie wurden an einen Dompteur verkauft und lebten bis 1993 im kommerziell geführten Tierpark Safaripark Gänserndorf. Dort musste Jerry in der sogenannten „Bärenschule" Kunststücke vor Publikum zum Besten geben. Später mussten sie mit dem Besitzer in einem Zirkuswagen durch Europa touren. Seit Mitte September 2000 leben die Bärenbrüder in Arbesbach und gehören somit neben Liese, die 2017 verstarb, Vinzenz und Brumca zu den ersten Bären, die "Vier Pfoten" retten konnte.