Badner Bahn übersehen: Lenkerin und Kind bei Unfall in Pfaffstätten verletzt

Beim Überqueren eines Bahnübergangs im Gemeindegebiet von Pfaffstätten an der Grenze zu Traiskirchen-Tribuswinkel übersah die Lenkerin eines Kleinwagens am Montagvormittag eine Triebwagengarnitur der Badner Bahn. Der Pkw, in dem sich neben der Lenkerin auch ein Kind auf der Rückbank befand, wurde auf der Fahrerseite gerammt und mehrere Meter weit mitgeschleift.

Passantin leistete Erste Hilfe

Als die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Pfaffstätten und Tribuswinkel vor Ort eintrafen, befanden sich keine Insassen mehr in dem Kleinwagen. Die Lenkerin wurde durch ebenfalls alarmierte Rettungskräfte erstversorgt und vom Notarzt medizinisch stabilisiert. Um den Buben, der nur leicht verletzt wurde, kümmerten sich Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr. Auch eine Passantin leistete Erste Hilfe.