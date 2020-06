Rittern um Landesausstellung

So wie es derzeit aussieht, könnte es zwischen Baden und Wiener Neustadt zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Bewerbung kommen. Denn in Wiener Neustadt deutet derzeit alles darauf hin, dass sich die Gemeinde für eine Kandidatur entscheidet. „Es wurden in allen zuständigen Gremien der Stadt die einstimmigen Beschlüsse gefällt, dass wir eine mögliche Bewerbung im Vorfeld prüfen“, erklärt der zuständige Tourismus-Stadtrat, Franz Piribauer ( ÖVP). Dabei geht es vor allem um die Frage des Standortes und ob Wr. Neustadt die geeigneten Plätze hat, um eine Landesausstellung entsprechend abzuhalten. „Umso näher wir in die Innenstadt kommen, desto mehr kommt es auch zu einer Belebung“, sagt Piribauer. Deshalb prüft derzeit eine Abteilung des Magistrats mögliche Spielorte, wie die denkmalgeschützten Kasematten-Katakomben, die Veranstaltungskirche St. Peter an der Sperr oder die Karmeliterkirche. „Ganz wichtig ist uns auch ein sinnvolles Nachnutzungskonzept nach der Landesausstellung“, erzählt Piribauer. Die Vergabe wird 2015 erfolgen. Eine gemeinsame Bewerbung kann man sich in Baden übrigens ebenfalls vorstellen.