Neue Liste Bad Vöslau will bei Gemeinderatswahl mitmischen

Die regierende Liste Flammer bekommt in Bad Vöslau bei der Gemeinderatswahl im Jänner eine Listen-Konkurrenz. Eine neue Bewegung namens "Liste Bad Vöslau" will antreten und "frischen Wind ins Rathaus bringen", lautet der Anspruch.

"40 Jahre Absolute in Bad Vöslau sind genug", so der Tenor. Tina Steinmeyer, die sich zuletzt bei der Bürgerinitiative Kleine Hageln gegen ein Bauprojekt im Stadtteil Gainfarn engagiert hatte, dazu: "Was Bad Vöslau jetzt braucht, ist gelebte Demokratie mit einer Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger sowie mehr Transparenz und Fairness, statt einer einzementierten absoluten Mehrheit.”