Baby bei Unfall schwerverletzt

Am Freitagvormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz kurz vor der Ausfahrt Wiener Neudorf. Beteiligt waren drei Autos und ein Motorrad. Drei Personen wurden schwer verlezt, darunter der Motorrad-Fahrer, eine Pkw-Lenkerin und ein Baby. Sie wurden durch das Notarzt-Team des Roten Kreuzes, das zum Unfallort alarmiert wurde, versorgt. Gemeinsam mit weiteren Rettungskräften des Roten Kreuzes und des Arbeiter Samariter Bunds wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.