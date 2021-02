Autolenker prallte auf der B17 in Bäume des Föhrenwaldes

Schwer verletzt wurde in der Nacht auf Samstag ein Fahrzeuglenker auf der Bundesstraße 17 bei Wiener Neustadt. Der Lenker kam auf der kerzengeraden Allee zwischen dem Metro-Einkaufsmarkt und dem Kreisverkehr in St. Egyden am Steinfeld aus noch unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Straße ab und prallte gegen mehrere Bäume.