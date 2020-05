Die Ampel für raschen Ausbau der A 4 springt von Gelb auf Grün

Der Ausbau der Ostautobahn in NÖ kommt früher als erwartet. Der Vorstoß von Landeshauptmann Erwin Pröll, der angekündigt hat, dass das Land die Kosten vorstrecken wird, sorgt bei den Befürwortern in der betroffenen Region für Begeisterung. Für den Brucker Bezirksparteiobmann der ÖVP Gerhard Schödinger und Bundesrat Friedrich Hensler geht damit ein lang geforderter Wunsch Tausender leidtragender Bürger in Erfüllung.

Von den politischen Gegnern als taktischer Wahlkampfgag bezeichnet, hat Pröll vor einigen Tagen überraschend den schnellen A 4-Ausbau gefordert und eine klare Ansage gemacht. Die Situation zwischen der Wiener und der burgenländischen Landesgrenze sei mittlerweile untragbar. Laut Zählungen der ASFiNAG sind täglich bis zu 64.000 Fahrzeuge auf dem 7,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Flughafen Schwechat und Fischamend unterwegs und die Tendenz ist weiter steigend. Deshalb wird dieser Streckenbereich ab dem kommenden Jahr von vier auf sechs Spuren erweitert.