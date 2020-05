FPÖ fordert Einreiseverbot für Pröll

Weil es Zeit für die Wahrheit ist“ lautet die ablesbare Botschaft, die das Team Stronach mit seinen Plakaten transportieren will. „An Stronach führt kein Weg vorbei“, könnte die andere lauten. Die Bewohner in Göpfritz/Wild im Bezirk Zwettl wundern sich, warum eine „Stronach“-Plakatwand ausgerechnet im asphaltierten Begleitweg verankert wurde. Und genau so, dass kein Fahrzeug vorbeifahren kann. „Die aufgebohrten Löcher sind nicht witzig. Wenn die auffrieren, ist der Asphalt kaputt“, schildert Vizebürgermeister Werner Scheidl. Team Stronach bedauert den Vorfall: „Das hat eine renommierte Plakatwandfirma für uns gemacht. Wir lassen die Tafel abmontieren und prüfen rechtliche Schritte“, sagt Sprecher Walter Rettenmoser.

***

Mit einer After Work Party im Einkaufstempel CCA in Amstetten will die SPÖ im Bezirk Amstetten am Mittwochabend speziell den Frauen eine erste Wahlkampfshow bieten. Im Mittelpunkt wird der neue Spitzenkandidat Helmut Schagerl, Bürgermeister in St. Georgen am Reith, stehen. Schagerl will sich bei seinen Wahl-Themen vor allem für den Öffentlichen Verkehr auf Schiene und Straße einsetzen und die Nebenbahnen von Amstetten ins Selzthal und von St. Valentin ins Ennstal gestärkt wissen. Für Kematen, Seitenstetten, Ennsdorf und St. Valentin fordert er Umfahrungsstraßen. Im Sozialbereich will sich Schagerl für beste Kindergärten und Seniorenbetreuung in Gemeindezentren stark machen. Im Wahlkampf selbst soll es fair bleiben, sagt er. Mit einem Großplakat der SPÖ in Waidhofen/ Ybbs, das Erwin Pröll und Ernst Strasser als Freunde zeigt, habe er nichts zu tun, „ich weiß nicht woher das kommt“, sagt Schagerl.

***

Eine skurrile Diskussionsebene hat der Wahlkampf erreicht. Weil Landeshauptmann Erwin Pröll den Ausbau der A 4 anregt, eine eigene Autobahn ins Waldviertel aber nicht akzeptieren will, fordert FPÖ-Mandatar Gottfried Waldhäusl nun öffentlich ein „ Einreiseverbot für Pröll ins Waldviertel“. Die ÖVP kontert: „Herr Waldhäusl hat nichts Besseres zu tun, als großspurig die Klappe zu öffnen“, sagt Landesgeschäftsführer Gerhard Karner: „Wir setzen auf einen Ausbau im Waldviertel – in Einklang mit der Region.“