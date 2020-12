Auto war mit 202 km/h auf A2 im Bezirk Neunkirchen unterwegs

Mit 202 statt der erlaubten 130 km/h ist am Dienstag ein Auto mit österreichischem Kennzeichen auf der Südautobahn (A2) im Gemeindegebiet von Breitenau am Steinfelde (Bezirk Neunkirchen) in Richtung Graz unterwegs gewesen.

Der Lenker wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich bei Geschwindigkeitsmessungen von Beamten der Autobahninspektion Warth ertappt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.