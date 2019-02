Auto überrollte 73-jährige Frau in Wr. Neustadt

Zu einem dramatischen Rettungseinsatz ist es am Samstagvormittag in Wiener Neustadt gekommen. Eine 73-jährige Frau wurde auf einem Parkplatz in der Rudolf Diesel Straße in der Nova City von einem Wagen erfasst und überrollt. Da sich gerade eine Feuerwehrmannschaft mit einem Einsatzfahrzeug in der Nähe der Unglücksstelle befand, waren rasch fachkundige Helfer Vorort.

Das Opfer war unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Mit einem Wagenheber konnten die Feuerwehrmänner den Pkw soweit anheben, dass der enorme Druck nicht mehr auf der 73-Jährigen lastete. Um sie jedoch unter dem Auto heraus zu bekommen, wurde der Unfallwagen mit dem Kran eines schweren Rüstfahrzeuges hochgehoben. Die Schwerverletzte wurde vom Notarztteam erstversorgt und ins Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Ein älterer Fahrzeuglenker dürfte von der Straße abgekommen und über die Gehsteigkante gefahren sein. Dort wurde die Passantin von dem Auo erfasst.