Auto stand im Badener Stadtzentrum in Brand

Ein Auto ist in der Nacht auf Mittwoch im Badener Stadtzentrum in Brand geraten. Die Flammen waren laut Polizeiangaben im Kofferraum entstanden. Die Feuerwehr löschte rasch. An dem Pkw entstand einer Aussendung zufolge beträchtlicher Sachschaden. Die Ursache für das Feuer war Gegenstand von Ermittlungen.