Auto im Waldviertel frontal gegen Baum geprallt

Schauplatz des Unfalls war die L8165 zwischen Kautzen und Pleßberg, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung. Der Anprall an den Baum war demnach derart heftig, dass sämtliche Äste und die Krone vom Stamm abgerissen und in ein Feld geschleudert wurden. Um den ansprechbaren Lenker aus dem Wrack zu befreien, setzten die Helfer mehrere hydraulische Spreizer, Schneidgeräte und Rettungszylinder gleichzeitig ein. Die Aktion dauerte laut Feuerwehr etwa 35 Minuten.