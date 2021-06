Ausstellung in Baden begeistert mit 1.500 XXL-Fotos

Festival-Gründer Lois Lammerhuber erwartet „ein fulminantes Jahr“. 2018 hat er die Zusammenarbeit zwischen Baden und La Gacilly initiiert. In dem kleinen Ort in der Bretagne hatte Bürgermeister Jacques Rocher (aus der Kosmetik-Dynastie) 2004 ein Fotofestival ins Leben gerufen, das dem Thema Mensch und Umwelt gewidmet ist. Ein Jahr zeitversetzt findet das Fotofestival jeweils im Sommer erst in La Gacilly und dann in Baden statt.