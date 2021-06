Niederösterreich schaltet Impftermine für 12- bis 15-Jährige frei

Impftermine gibt es wie schon bisher unter impfung.at, geimpft wird in 20 Landesimpfzentren und bei den niedergelassenen Ärzten.

„Unser Impf-Zeitplan hält: Über 700.000 Menschen in Niederösterreich sind bereits mindestens einmal geimpft, weitere 285.000 haben ihren persönlichen Termin fixiert und werden in den nächsten Tagen und Wochen geimpft, alle Termine für die Erstimpfung können bis Ende Juni stattfinden. Alleine am morgigen Mittwoch werden 22.081 Impfungen stattfinden, damit wird das der bisher stärkste Impf-Tag in Niederösterreich", berichten die beiden Politiker.