Zu teuer: Ausmusterung an der Militärakademie heuer ohne Parade

Die Tradition will es, dass die Ausmusterungsfeierlichkeiten an der Theresianischen Militärakademie (MilAk) in Wiener Neustadt von einer großen Militärparade begleitet werden. Heuer wird allerdings bereits das zweite Jahr infolge darauf verzichtet. Nachdem im Vorjahr das Bundesheer nach der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich auf einen pompösen Auftritt verzichtet hatte, bleiben heuer die Panzer, Mannschaftstransporter und Flugzeuge aus Kostengründen ebenfalls in den Garagen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BMLV/Ther. Militärakademie Ausmusterung der Offiziere im Jahr 2024

Antreten auf dem Maria-Theresien-Platz Anstelle der Parade auf der Grazer Straße findet im Rahmen der Ausmusterungsfeierlichkeiten am Samstag, dem 27. September 2025, ab 13 Uhr ein Festakt auf dem Maria-Theresien-Platz statt. Dabei werden in Anwesenheit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die neuen Leutnante des Berufs- und Milizstandes in die Truppe übernommen.

Vier Jahre Ausbildung zum Berufsoffizier Die Ausmusterung ist der Abschluss der insgesamt vierjährigen Ausbildung zum Berufsoffizier an der Militärakademie. Für die Angehörigen des Jahrganges "Generaloberst Josef Roth“ finden die Ausmusterungsfeiern bereits am Freitag statt. Erstmals werden dabei auch Fähnriche des Fachhochschul-Bachelorstudienganges "Militärische informations- und kommunikationstechnologische Führung“ ihre Ausbildung zum Leutnant abschließen. Nach der militärisch-akademischen Feier kommt es Freitagabend zum traditionellen Burghofkonzert in der Akademie mit dem "Großen Zapfenstreich“.