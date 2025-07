Theresianische Militärakademie: Millionenpaket lässt Soldaten besser schlafen

Gegründet von Kaiserin Maria Theresia, gilt sie als die älteste Militärakademie der Welt. Dementsprechend groß war zuletzt auch das Investitionsvolumen in "zeitgemäße Unterkünfte und Verpflegungseinrichtungen“. Nach zwei Jahren Bauzeit wurden von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Freitag am Gelände der Militärakademie (MilAk) in Wiener Neustadt zwei neue Prachtbauten dem Bundesheer übergeben.