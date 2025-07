Moderner Stützpunkt für die Elitetaucher des Bundesheers

Am Neufelder See hat das Bundesheer einen neuen Taucherstützpunkt in Betrieb genommen. Der knapp 550 Quadratmeter große Neubau dient künftig der Ausbildung von Kampfschwimmern und Pioniertauchern des Jagdkommandos – und ersetzt eine veraltete Infrastruktur. „Dieses Taucherzentrum ist einzigartig in Österreich“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei der Eröffnung am Freitag.