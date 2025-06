Wehrdienst: Sechs Monate sind zu wenig

Ein Manko, das vor zwei Jahrzehnten noch verschmerzbar gewesen sein mag, als angesichts der Bedrohungslage die meisten Bundesheer-Reformen vor allem eines bedeuteten: den Sparstift anzusetzen. Mehr noch: Damals dachte man in manchen Parteien laut über die gänzliche Abschaffung der Streitkräfte nach. So waren es die Grünen, die noch 2008 ein Ende des Bundesheeres abgesehen von 8.000 Mann für eine EU-Truppe forderten. Noch frisch in Erinnerung sind auch die diversen Vorschläge, die Streitkräfte in eine reine Zivilschutz-Truppe für den Hochwasser- und Lawineneinsatz zu verwandeln.

Abkehr von der Trittbrettfahrerei

Ideen, die nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und angesichts eines sicherheitspolitisch irrlichternden US-Präsidenten wie Artefakte aus einem historischen Kuriositätenkabinett erscheinen. Auf die neue Weltlage musste letztlich auch das neutrale Österreich reagieren und zumindest ein Stück von seiner sicherheitspolitischen Trittbrettfahrerei abrücken. Und damit von der so typisch österreichischen Überzeugung: Im Ernstfall werden uns unsere Nachbarn schon irgendwie beistehen.