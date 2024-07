"Ausgeschlossen und nicht toleriert": Deshalb kam es zur Amokfahrt

„Was hat Alexandru geritten, so eine Verzweiflungstat zu setzen?“

Rätselraten und Fassungslosigkeit herrscht in der Pfingstkirche Elim nach der Amokfahrt eines ihrer Mitglieder Montagabend in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling. Der 32-jährige rumänische Lkw-Chauffeur, der seit 2020 in Österreich lebt und zuletzt in Wien-Brigittenau lebte, hatte sich von der Kirchengemeinde schon längere Zeit "ausgeschlossen“ und "nicht akzeptiert und toleriert“ gefühlt.