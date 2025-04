Ausbrecherkönig auf Flucht: Gefängnis setzt mit HD-Kameras auf "Big Brother"

Nachdem es Vira A. im vergangenen Februar gelungen war, äußerst simpel und ohne die Fähigkeiten eines Houdinis aus dem Häfn auszubrechen, hat das Justizministerium die Sicherheitsmaßnahmen in und außerhalb der Justizanstalt deutlich verschärft.

Seit wenigen Tagen zieren auffällige Kameras die Anstaltsmauern, besonders an jenem Teil des Gefängnisgebäudes, aus dem Vira A. die Flucht über ein Vordach gelang. High-Definition-Kameras haben nicht nur ein Auge auf die Umgebung der Anstalt. Einige Kameras überragen, montiert auf Stahlsäulen, meterhoch die Gefängnismauern. Sie sollen jeden Winkel des Anstaltshofes und den Innenbereich der Justizanstalt überwachen.

"Die laufende Kontrolle unserer Sicherheitseinrichtungen weist uns auf Optimierungspotentiale hin, die permanent verbessert werden", so eine Sprecherin. Grundsätzlich werde jeder einzelne Fluchtversuch genau analysiert, um aus diesen Erkenntnissen und Erfahrungen zu lernen und vorhandene Sicherheitsmaßnahmen entsprechend zu adaptieren.

Wie es aus dem Justizministerium auf Anfrage heißt, werden sicherheitsrelevante Vorfälle wie die Flucht von Vira A. "laufend evaluiert und es erfolgt ein multiprofessioneller Austausch" auf verschiedensten Ebenen - Generaldirektion, Anstaltsleitungen, Sicherheitsbeauftragte in den Justizanstalten, etc.

Rechtlich geregelt ist die "Big Brother“-Aktion in Haftanstalten generell durch das Strafvollzugsgesetz. Wie es darin heißt, ist die Anstaltsleitung "zur Sicherung der Abschließung der Strafgefangenen von der Außenwelt und zur Sicherung der Ordnung in der Anstalt“ ermächtigt, eine "Echtzeitüberwachung“ mittels Videosystem vorzunehmen.

Das ist nicht nur auf Gängen, in den Werkstätten oder Arbeitsbereichen der Insassen oder in Besucher- und Vernehmungszonen, sondern auch an den Außengrenzen der Haftanstalt zulässig.