Aus leerer Ordination wurde das „Haus für die Gesundheit“

Spezialisierungen

Gemanagt vom Duo Salzmann/Mitterbauer sind nun bereits in verschiedene Richtungen spezialisierte Physio- und Ergotherapeutinnen, eine Masseurin, eine Fußpflegerin, eine Humanenergetikerin sowie eine Klangtherapeutin im Haus stundenweise eingemietet. Weitere sollen folgen, kündigt Salzmann an. Ein Ziel sei, die Versorgung und Therapie nach verschiedensten Operationen, aber auch nach Infarkten oder Schlaganfällen in den Mittelpunkt zu stellen.

Auch eine bezirksweite Pflegebereitsschaft, die bei Notfällen mit Heilbehelfen zur Stelle ist, soll aufgebaut werden, kündigt Salzmann an. Im Haus für die Gesundheit soll es auch fachkundige Beratungen und wöchentlich Veranstaltungen zum Thema Gesundheit geben.