Aus für viele Kellergassenfeste

Wenig besser sieht es in Langenlois aus: Die Weinstadt hofft, dass die touristisch bedeutenden Veranstaltungen stattfinden. Doch die Weinbau-Vereinsobleute der Katastralgemeinden Mittelberg, Zöbing und Schiltern zögern. Der Langenloiser Tourismus-Geschäftsführer Wolfgang Schwarz sagt: "Vielleicht gibt es ja eine Rückbesinnung. Der Wein stand oft nicht mehr im Mittelpunkt. Früher hat bei jedem Fest ein Wirt die warmen Speisen angeboten, während Winzer kalte Kleinigkeiten servieren."

Die Gemeinde Rohrendorf bei Krems steht touristisch ebenfalls unter Zugzwang: "Früher haben wir damit geworben, dass an 360 Tagen im Jahr ein Heuriger bei uns geöffnet ist. Aber die werden ständig weniger, jetzt sind wir bei 324 Tagen. Unser Kellergassenfest ist extrem wichtig, auch für Zulieferer. Es sorgt für rund tausend Nächtigungen in der Region, Leute kommen extra aus Deutschland", erläutert Organisator Christian Krappel. Die Großveranstaltung soll wieder stattfinden. Obwohl man nach Anzeigen der Wirtschaftskammer das beliebte Angebot warmer Speisen – zum Ärger von Gästen – auf ein Minimum reduzieren musste.

"Wer soll die alten Keller erhalten, wenn man sie nicht mehr für die Feste benötigt?", fragen Winzer, deren Arbeit längst in modernen Neubauten stattfindet. Christoph Madl, Chef der NÖ-Werbung: " Kellergassenfeste sind Möglichkeiten, die Weinkultur in NÖ authentisch zu erleben. Sie bilden Urlaubs- und Ausflugsmotive für Gäste aus dem In- und Ausland. Das derzeitige in Frage stellen von regional und lokal bedeutsamen Weinfesten ist bedauerlich."