Aufträge ohne Beschluss: Strafanzeige gegen Guntramsdorfs Bürgermeister

Man wirft ihm Untreue nach §153 Strafgesetzbuch vor, weil er „Aufträge in der Höhe von mehr als 100.000 Euro gegen den Willen des Gemeinderats an einen Parteifreund vergab“, wie es Bürgerlisten-Gemeinderat Christian Höbart formuliert. „Wir haben die fehlende Ernsthaftigkeit des Bürgermeisters bei den Vergaben immer kritisiert und sein Fehlverhalten angemerkt, sind jedoch nur belächelt worden“, ärgert sich Werner Deringer (ÖVP). Höbart drastischer: „Was der Pleiten-, Pannen- und mutmaßliche Rechtsbeuger-Bürgermeister auch angreift, beginnt zu lodern, er hinterlässt in Guntramsdorf stets viel verbrannte Erde.“

"Rücktritt bei Anklage"

Neos-Mandatar Florian Streb geht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt: „Sollte es zu einer Anklage kommen, erwarte ich mir den Rücktritt Webers.“

Die Grünen unterstützen „die Anzeige zur Aufklärung, damit für die zukünftige Arbeit alle Zweifel ausgeräumt werden können“, sagt Monika Hobek. Und Dominic Gattermaier (FPÖ) fordert: „Im Falle einer Anklage muss Weber seine Ämter zurücklegen. Die Rathausgenossen müssen endlich verstehen, dass Guntramsdorf nicht ihr Selbstbedienungsladen ist.“