Aufstand gegen dichtere Bebauung

Mit so viel Gegenwind hatte die Stadtverwaltung nicht gerechnet: Mindestens 230 Bürger haben Einwände gegen zwei geplante Wohnbauprojekte im Stadtzentrum eingebracht. Zudem haben mehr als 40 Mitglieder zweier Bürgerinitiativen vergangene Woche vor einer Bauausschuss-Sitzung demonstriert.

Ein Grund: Bei vorangegangenen Informationsveranstaltungen zur geplanten Erhöhung der Bauklasse hatten sie sich weder ernst genommen noch gut informiert gefühlt. „Wir sind nicht gegen das Bauen nach bestehenden Regeln. Aber es ist nicht notwendig, die Bauhöhen anzuheben“, kritisieren Helmut Hofbauer sowie Thomas Kurz und seine Frau Martina Kurz-Novotny. Die Unternehmer sind die Sprecher zweier Bürgerinitiativen, die sich zusammen geschlossen haben, weil die Problemstellung in der Gaswerkgasse und am Wachtberg aus ihrer Sicht ähnlich ist: An beiden Orten sollen Wohnanlagen in einer bisher nicht üblichen Größenordnung entstehen.

„Dabei fehlt ein Verkehrskonzept. Und die dafür nötigen Umwidmungen widersprechen aus unserer Sicht der geltenden Bauordnung“, sagt Hofbauer. Außerdem sind sich die Kritiker einig, dass die höheren Wohnhäuser dem Stadtbild im Zentrum nicht guttun.