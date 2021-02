Aufmerksamer Augenzeuge erkennt Autodieb in Vösendorf: festgenommen

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr war dem Niederösterreicher Marcell R. sein blauer VW Bora bei einer Tankstelle in Brunn am Gebirge gestohlen worden. Unmittelbar danach veröffentlichte er auf Facebook ein Symbolfoto sowie das Kennzeichen des Fahrzeuges. Dieses fiel Augenzeugen Alexander Horak kurz darauf an der Kreuzung Triesterstrasse, in Fahrtrichtung Vösendorf auf. Er wählte sofort den Notruf. Und die Polizei reagierte schnell: Beamte nahmen den Autodieb binnen weniger Minuten mitten im Ort fest.