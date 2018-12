Auf Öko-Mission im Land der Kohle

Das Land deckt seit 2015 seinen gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien. „Wir zeigen als Region vor, dass es geht“, sagt Pernkopf. Österreich habe dieses Ziel mit 2030 definiert. „Wir haben also 15 Jahre Vorsprung. Den müssen wir aber auch halten“, sagt Pernkopf, der auch mit dem 2017 erlassenen Verbot von Ölkesseln in Neubauten Vorreiter in Österreich war. Mit Jahresbeginn will er einen neuen, überarbeiteten Energiefahrplan präsentieren. „Die Öko-Technologie bleibt nicht stehen, wir haben mehr Möglichkeiten, die müssen wir einarbeiten“, erklärt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der nö. Energie- und Umweltagentur.

Pernkopf hat in Katowice auch Umweltministerin Elisabeth Köstinger den Rücken gestärkt, die als Ratsvorsitzende die EU-Staaten beim Klimagipfel vertrat. Als Argument für die Energiewende mit im Gepäck: 40.000 Green Jobs, also Arbeitsplätze im Umweltsektor, die in NÖ entstanden sind.