"Wir müssen vom Reden zum Tun kommen"

Neben den "konkreten Regeln" geht es auch darum, eine Finanzierungsstrategie für die Entwicklungsländer zu entwerfen. In Paris wurde 2015 nicht nur vereinbart, dass die globale Erwärmung auf deutlich weniger als zwei Grad Celsius, möglichst sogar 1,5 Grad, gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden soll. Die Industrieländer sollen auch deutlich mehr Geld für die Klimaschutzmaßnahmen zur Verfügung stellen. Gerade bei diesem Punkt spießt es sich aktuell gewaltig. Köstinger appellierte an alle 196 teilnehmenden Staaten. "Wir werden von allen Seiten ein erhebliches Maß an Bewegung in den Positionen brauchen, um zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen zu können."