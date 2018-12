Tauziehen auf der Klimakonferenz

"Ich habe große Erwartungen an den Gipfel", sagt die afrikanische Delegierte im braun-karrierten Hosenanzug. Dass sie inmitten der 30.000 Menschen, die aktuell beim UN-Gipfel im polnischen Katowice um die Entwicklung des Weltklimas ringen, ausgerechnet am österreichischen Stand anzutreffen ist, hat einen Grund. " Österreich besitzt sehr viel Know-how im Solar-Sektor, von dem meinland profitieren kann", ist Abze Djigma überzeugt. Und die Prinzessin aus der westafrikanischen Republik Burkina Faso weiß, wovon sie spricht, ist sie doch selbst in der Solartechnikbranche aktiv. Bereits kommende Woche wird sie in Wien Kanzler Sebastian Kurz beim EU-Afrika-Gipfel treffen und hat bereits angekündigt, das Thema mit ihm vertiefen zu wollen.

Mit Niederösterreichs Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf hat sie sich am Dienstag ausgetauscht. Er ist, wie berichtet, mit einer Delegation nach Katowice gereist, um Bundesministerin Elisabeth Köstinger den Rücken zu stärken. Köstinger vertritt in Polen als Ratsvorsitzende die Interessen der EU und versucht mit den insgesamt fast 200 Teilnehmerstaaten, die Beschlüsse des Weltklimagipfels von Paris - Stichwort Erderwärmung bei weniger als 2 Grad Celsius gegenüber vorindustrieller Zeit begrenzen - mit einem konkreten, für alle Staaten bindenden Fahrplan zu versehen.