Auch Prinz Philip schmeckte der Gumpoldskirchner

In guter Erinnerung ist auch noch einigen Menschen, dass 1949 bei der Krönung von Königin Elisabeth II. Gumpoldskirchner Wein serviert wurde. Dem ehemaligen Weingut Weigl wurde die Ehre zuteil, das Beste vom Besten bereitzustellen.

Übrigens: Als der russische Regierungschef Nikita Chruschtschow und US-Präsident John F. Kennedy 1961 zu einem Gipfelgespräch in Wien zusammentrafen, wurde am 3. Juni beim Luncheon in der Amerikanischen Botschaft Rotgipfler Spätlese, Jahrgang 1957, aus Gumpoldskirchen serviert.