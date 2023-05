Attacke auf Beamte in NÖ Kellergasse: Zehn Monate bedingt

Wegen einer Pfefferspray-Attacke auf zwei Beamte im Jänner in einer Kellergasse in Hadres (Bezirk Hollabrunn) ist ein 54-Jähriger am Mittwoch am Landesgericht Korneuburg in Abwesenheit zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung ist rechtskräftig. Der Angeklagte hatte mit seiner Partnerin und sechs Kindern illegal in einem Presshaus in Obritz gewohnt, die Causa sorgte für Aufsehen.

