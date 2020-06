Asyl-Streit droht zu eskalieren

Die verhinderte Unterbringung von Flüchtlingen im Bezirk Neunkirchen schlägt weiter hohe Wellen. Der Fall zeigt auch, dass die (zuletzt recht erfolgreiche) Suche nach Privatquartieren für Asylwerber nun auch in NÖ immer komplizierter wird. Ein Runder Tisch soll heute die Wogen glätten.

Wie berichtet, wurden vergangene Woche in Grafenbach 31 Flüchtlinge in einem desolaten Hotel untergebracht. Doch um die Betreuung der Asylwerber hatte sich ein amtsbekannter und mit Waffenverbot belegter türkischer Staatsbürger beworben. Nach Protest von Bürgermeisterin Sylvia Kögler wurden die Asylwerber wieder abgezogen. Wie der KURIER aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger erfuhr, ist auch besagter Betreuungsvertrag hinfällig.

Der Zwist zwischen den Politikerinnen ist damit allerdings nicht beigelegt. Im Protestbrief der Ortschefin an die Landesrätin heißt es: "Es kann nicht sein, dass eine Ortschaft, die bereits 80 Flüchtlinge betreut, noch weitere dazubekommt." Kaufmann-Bruckberger hält dagegen: "Es werden künftig noch sehr viel mehr Kriegsflüchtlinge ihren Weg in die EU finden. Damit werden es wohl auch in Grafenbach nicht die Letzten gewesen sein."