Weinviertler Arzt ist nebenbei auch als Winzer tätig

Bodenständigkeit

„Es ist ein toller Ausgleich zu meiner Tätigkeit und es gibt mir eine Erdung im Leben, im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt Wunderer. Es bringe ihn auch seinen Patientinnen und Patienten näher, wo sehr viele in der Landwirtschaft tätig sind.

Der Weg zum guten Wein war aber gar nicht so einfach. Man habe das etwa zehn Hektar große Weingut auf einen Bio-Betrieb umgestellt, verwendet keine tierischen Produkte, macht alles in Handarbeit. Zwar stelle man eine geringere Menge her, dafür aber von sehr hoher Qualität. In Bernd Klammer habe man außerdem den idealen Kellermeister gefunden, mit dem man harmoniert. Wunderers Vater ist ebenfalls mit im Team.