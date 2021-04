Arzt kämpft mit Superhelden gegen Corona

Kindgerecht erklärt

„Das ist eine schöne Wertschätzung“, sagt der junge Mediziner, der derzeit auf der Neugeborenen- und Intensivstation im AKH Wien arbeitet. Seit die Comics veröffentlicht wurden, in denen das Coronavirus kindgerecht erklärt wird, sei sein Mailordner übergegangen. Die Geschichten wurden auch ins Englische übersetzt. „Es kam auch eine Anfrage aus Indien“, sagt Steinbauer sichtlich erfreut. Seine Zeichnungen hängen also auch dort in Arztpraxen.

Die fünf Superhelden-Comics waren daher nur der Anfang. Steinbauer hat bereits auch Bildgeschichten gezeichnet, die Kindern die Angst vor dem Nasenabstrich beim Corona-Test nehmen soll. Im Zuge dessen arbeitet er mit Psychologen zusammen, die die Sorgen der Kleinen gut kennen.

Zudem läuft auch in einigen Wiener Kindergärten eine Studie, in denen die Zeichnungen von Steinbauer verwendet werden. Man will damit herausfinden, ob die Kinder einerseits mehr über das Virus wissen, wenn sie die Geschichten lesen. Andererseits wird überprüft, ob die Kinder weniger Angst haben. „Da gibt es hoffentlich bald Ergebnisse.“

Der Assistenzarzt will passenderweise Kinderarzt werden. Derzeit wünscht er sich vor allem, dass „alle schnell geimpft sind und wir so aus der Krise rauskommen“.