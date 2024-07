Artensterben: Jägerschaft nimmt sich der Bienen an

Mit einer ganz besonderen Aktion versucht der Niederösterreichische Landesjagdverband zusammen mit Partnern auch im heurigen Jahr Schwerpunkte für die Förderung der Artenvielfalt zu setzen.

1.000 Säcke

Nutznießer sind in diesem Fall fleißige Insekten. Damit speziell Honig- und Wildbienen auch in Zukunft Lebensräume vorfinden, um sich vermehren zu können, hat der Jagdverband an seine Mitglieder in Musterrevieren 1.000 Säcke Saatgut verteilt. Die 10-Kilo-Säcke werden im Rahmen der Initiative "Wir für Bienen“ vom Land Niederösterreich und der NÖ Landwirtschaftskammer bereit gestellt.