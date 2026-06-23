Wie gelbe Armbänder Niederösterreichs Nachwuchssportlern helfen

Gelbe Armbänder mit der Aufschrift „Sport ist die Antwort“ sollen das Symbol der Kampagne sein. Unter dem Motto „Sport verbandlt“ wollen das Land NÖ und der Lebensmittelhändler Billa junge Sportler in Niederösterreich unterstützen. Bis 30. September ist das Band um 3 Euro in allen Billa-Märkten in Niederösterreich erhältlich. Mit dem gesamten Reinerlös der Aktion werden Kinder- und Nachwuchsprojekte unterstützt. Jedes gekaufte Band kann mittels Code bis zum 14. Oktober einem Verein im Land zugeordnet werden. Die drei Vereine mit den meisten zugeordneten Bändern erhalten nach Ende der Aktion einen Billa-Gutschein im Wert von 1.000 Euro.

„Sport bewegt. Sport emotionalisiert. Sport verbindet“, weiß der zuständige Landesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). "In unseren Vereinen wachsen Kinder und Jugendliche nicht nur sportlich, sondern auch persönlich. Sie erleben Teamgeist, Fairness, Respekt und Zusammenhalt – Werte, die weit über den Sport hinauswirken. Wer den Nachwuchssport unterstützt, investiert in die Gesundheit, Gemeinschaft und Zukunft unseres Landes. Denn die Erfolge von morgen beginnen dort, wo junge Talente heute ihre ersten Schritte machen“. Man wolle Trainerinnen und Trainern sowie den zahlreichen Ehrenamtlichen in den Vereinen des Landes helfen. Prominente Unterstützer Auch Bilila-Vertriebsdirektor Stefan Weinlich betont: „Kaum etwas bringt Menschen so zusammen wie der Sport. Er motiviert, gibt Kraft und tut Körper und Geist gut. Uns liegt der Nachwuchs besonders am Herzen. Umso mehr freut es uns, mit unserem neuen Kooperationspartner Sportland Niederösterreich junge Menschen für Bewegung zu begeistern."