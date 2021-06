Donaugemeinde ließ Flutgefahr durch Schlammdecke prüfen

Die Hydrologen haben laut Pressl aber auch langfristige Maßnahmen gefordert. So soll mit dem Verbund nach Möglichkeiten geforscht werden, dass nicht mehr so riesige Mengen an Schlamm in den Kraftwerksstau-Bereichen angesammelt und bei Hochwasser in die stromabwärts liegenden Gebiete geschwemmt werden. Die Retentionsflächen selbst, die oft schon weit höher liegen als das Donauufer, müssen für die Überflutungen wieder geöffnet werden.

Zu den aktuellen Schotterbaggerungen in der Schifffahrtsrinne versichert Pressl, dass das Material im Fluss bleibt. Es werden Ökozonen im Uferbereich aufgeschüttet und Schotterbänke zur Freizeitnutzung geschaffen.