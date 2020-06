Arbeitsmarkt: 9964 neue Unternehmen

Schon beim Zivildienst hatte Karl Altenburger aus Aschendorf bei Hollabrunn mit kranken und toten Menschen zu tun. "Das hat mir nix gemacht", erzählt der 50-Jährige. Bis zum Jahr 2000 war er Landwirt und Weinbauer, nebenbei seit mehr als zwanzig Jahren im Außendienst für eine Versicherung unterwegs.

Im Jahr 2008 hat Altenberger dann seinen Job verloren. Die Bestattungsbranche hatte ihn immer schon "irgendwie interessiert", also versuchte er, dort Fuß zu fassen. "Als Angestellter einen Job zu finden, war schwer. Also habe ich die Bestattungsprüfung am WIFI gemacht."

Weil auch das nicht zu einer Anstellung verhalf, ging Altenburger in die Selbstständigkeit: "Ich wollte das ganze dann selbst in die Hand nehmen", erzählt er. Seit 1. Juni besteht seine Firma in Aschendorf. Dort bietet er unter anderem Beratung und Gestaltung für Trauerfeiern und Parten, das Ankleiden und Einsargen der Verstorbenen an. Einen Kundenstamm muss der Neo-Chef erst aufbauen. Bis es so weit ist, bekommt Altenberger vom AMS 13 Euro pro Tag. Zurückzahlen muss er das nicht. "Ohne Ersparnisse geht es trotzdem nicht."