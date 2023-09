Angriffige Opposition: Gaminger Bürgermeisterin legt Amt nieder

Mit einem Brief an die Bevölkerung und einer überraschend einberufenen außerordentlichen Gemeinderatssitzung kündigte die Gaminger SPÖ-Bürgermeisterin Renate Rakwetz Dienstagfrüh ihren Rücktritt an. Die 56-Jährige wird mit Ende Jänner 2024 ihr Amt in der Ötschergemeinde im Bezirk Scheibbs räumen. Damit wird sie diese Funktion volle 15 Jahre innegehabt haben.

Rakwetz überraschte mit ihrer Entscheidung sowohl die eigene Fraktion als auch die Opposition. In einem auf der Homepage der Marktgemeinde veröffentlichten Brief an die Bevölkerung, erinnerte sie an viele positive persönliche Kontakte und Projekte, die sie mit großer Freude für die Gemeinde umgesetzt habe. Gleichzeitig beklagte sie, dass „vor allem die Attacken und Untergriffe, gegen meine Person seitens der Opposition“, gegen die sich zur Wehr setzen musste und die viel Energie gekostet haben.

Schlechtes Klima

Persönliche Angriffe hätten nicht nur ihr, sondern auch ihrer Familie zugesetzt. Konkret nannte sie die Aufsichtsbeschwerde bei der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs gegen einen veranstalteten Frühjahrsempfang. Das sei persönlich niederschmetternd und schwer zu verdauen gewesen. Die rechtliche Prüfung habe dann ohnehin keine Verfehlungen ihrerseits ergeben.