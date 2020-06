Angeklagte mit Erinnerungslücken

Die Blitzcoups waren ebenso spektakulär wie gewinnbringend. Binnen weniger Minuten machten die Täter Beute im Wert von 100.000 Euro und mehr, in dem sie mit gestohlenen Fahrzeugen als Rammbock in Elektronikmärkte rasten und danach die Vitrinen leer räumten.

Seit Dienstag müssen sich fünf Mitglieder der sogenannten "Rammbock-Bande" am Wiener Neustädter Landesgericht verantworten. Die Rumänen sollen zwischen Mai 2011 und Dezember 2013 mindestens neun große Elektromärkte in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich heimgesucht haben und dabei Diebsgut im Wert von einer Million Euro erbeutet haben. Die Notebooks, Tablet-PCs, Smartphones und teuren Kameras sollen sie danach in eigenen Second-Hand-Shops oder über Hehler in ihrer Heimat zu Geld gemacht haben.

Laut Anklage sind die Überfälle jedes Mal nach demselben Schema abgelaufen. Die Täter verabredeten sich, um Tage vor den geplanten Coups die verschiedenen Tatorte auszuspionieren. Damit es bei den Einbrüchen möglichst schnell ging, krachten sie in einigen Fällen mit gestohlenen Autos einfach durch die Notausgangstüren der Geschäfte. An anderen Tatorten kamen Vorschlaghammer zum Einsatz, mit denen die riesigen Glasportale zertrümmert wurden.