Noch mehr Angebote im Eltern-Kind-Zentrum Mödling

Das Sozialreferat der Stadtgemeinde verstärkt die Zusammenarbeit mit dem Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) Mödling weiter. Gemeinsam mit Obfrau Sandra Luger und Geschäftsführerin Daniela Bauer kündigten Sozialstadtrat Stephan Schimanowa (SPÖ) und Stadtrat Tim Pöchhacker (Grüne) die Finanzierung zusätzlicher Angebote im EKIZ an. So gibt es beispielsweise jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat ein Themen-Café mit wechselnden Vortragenden – Psychologen, Lebens- und Sozialberatern, Mediatoren, oder Elternbildnern.

An jedem ersten Freitag im Monat bietet man eine kostenlose „Mädchen-Sprechstunde“ für 11- bis 14-Jährige zu allen Themen rund um den weiblichen Körper mit einer Sozial- und Sexualpädagogin. Hygieneprodukte und Windeln stehen während der Öffnungszeiten kostenlos zur Verfügung. Über 200 Besucher pro Woche Es gibt Kurse zur Vorbereitung auf Geburt und Elternschaft, Hebammenberatung Yoga in der Schwangerschaft, einen Babytreff mit Stillberatung, Babymassage sowie für Kleinkinder den Musikgarten, diverse Eltern-Kind-Gruppen, Wichtelturnen, Angebote für Alleinerziehende, Erste Hilfe und Unfallvermeidung speziell bei Kleinkindern.