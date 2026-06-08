Operation "Luxor": Imam muss in Wien wegen Terrorverdachts vor Gericht

Mehr als fünf Jahre nach der Operation "Luxor" haben die Ermittlungen zu einer ersten Anklage wegen terroristischer Straftaten geführt. Die Staatsanwaltschaft Graz wirft einem österreichischen Imam antisemitische Verhetzung, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und einer terroristischen Vereinigung vor, wie ein Sprecher gegenüber der APA bestätigte.

Der Prozess soll am 17. Juni in Wien starten. Der Imam soll die Aktivitäten der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gelobt und zu Straftaten aufgefordert haben, schreibt der Standard. Weitere Verfahren offen Es dürfte sich um einen ägyptischstämmigen Österreicher handeln, der zunächst in Graz und später in Wien predigte. Vor Jahren soll er etwa prophezeit haben: "2020 wird eine noch nie da gewesene Renaissance beginnen, 2027 wird Israel vom Erdboden verschwinden, durch die Hand von Männern, die sich Gott verschrieben haben." Verfahren gegen 13 weitere Beschuldigte sind noch offen, hieß es von der Staatsanwaltschaft Graz. Die Ermittlungen gegen andere Personen oder Organisationen seien eingestellt oder an andere Behörden abgegeben worden.