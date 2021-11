Andreas Gruber: Mörderische Ideen und ein Kotzbrocken als Erfolgsrezept

Woher kommen Ihre Ideen für Ihre Bücher?

Wahrscheinlich aus meinem Unterbewusstsein, Wie sie da hinkommen, weiß ich aber auch nicht. Ich muss die Ideen aber festhalten, wenn sie kommen und sie sofort aufschreiben, sonst sind sie fort, auch auf Servietten, wenn sonst nichts greifbar ist. Ich habe in den letzten 20 Jahren einen großen Pool gesammelt mit Locations, Figuren oder auch Ideen, wie man etwa Spuren verwischen kann und Tricks, wie man andere hinters Licht führt. Alle Ideen die im Laufe des Tages auftauchen, schreibe ich auf.

Wie viele sind das?

Sagen wir so sieben oder acht in einer Woche – manchmal sprudelt es regelrecht, da führt eine Idee zur nächsten. Manchmal sind es aber Kleinigkeiten, wie Dialoge, die ich witzig oder cool finde. Meine Geschichten leben von coolen Charakteren und lässigen Dialogen. Ich versuche, die ernste Handlung mit schwarzem Humor und Spitzzüngigkeit aufzulockern. Meistens fließen die Dialoge in den aktuellen Roman hinein, manche kommen aber auch in meine Datenbank und bleiben dort und werden vielleicht erst Jahre später hervorgeholt. Die Kunst ist, alle herauszupicken, die es wert sind, erzählt zu werden und sie dann so zu kombinieren, dass sie eine Geschichte ergeben. Ich schreibe nicht aus dem Bauch heraus und schaue, wo es sich hinentwickelt. Gerade bei einem Thriller muss man schon am Anfang wissen was passiert und wer die Täter sind, sonst verheddert man sich und landet in einer Sackgasse.