An diesen Orten kann man Welterbe in Niederösterreich erleben

Davon liegen zahlreiche Komponenten in Niederösterreich, von Carnuntum (Bezirk Bruck an der Leitha) bis Albing (Bezirk Amstetten). Die Fundstätten umfassen die Überreste ganzer römischer Kastelle und Militärlager, ziviler Siedlungen und Wirtschaftsanlagen, Straßen sowie einzelner Wachtürme entlang der Donau.

"Great Spa Towns of Europe": Baden

Unter der Bezeichnung „Great Spa Towns of Europe“ wurden im Jahr 2021 elf Kurorte in Europa als transnationale, serielle Welterbestätte in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Österreich ist mit der historischen Kurstadt Baden bei Wien in diesem Welterbe vertreten.

Die Thermalquellen von Baden wurden erstmals in der Römerzeit dokumentiert. Ab dem 15. Jahrhundert erlangte der Ort unter dem Haus Habsburg zunehmend Bedeutung, ehe Baden ab 1793 unter Kaiser Franz II. zum führenden Kurort Österreichs wurde.

Die Kernzone des Welterbes umfasst Teile der Altstadt mit den historischen Bädern (Josefsbad, Franzensbad, Frauenbad), dem Ensemble Kurhaus und Kurpark, den Hotelanlagen, der Sommerarena, dem Stadttheater und dem Musikpavillion und erstreckt sich über den Villengürtel bis in den östlichen Eingang des Helenentales.

Semmeringeisenbahn

Die Semmeringeisenbahn revolutionierte als erste Hochgebirgseisenbahn den Schienenverkehr. Sie wurde zwischen 1848 und 1853 erbaut und überwindet die Nördlichen Kalkalpen auf 894 Meter Seehöhe. Die Region Semmering entwickelte sich zu einer beliebten Ausflugs- und Erholungsdestination in der Habsburgermonarchie. Luxushotels, private Landhäuser und Villen im „Semmeringerstil“ prägen nach wie vor das Landschaftsbild.