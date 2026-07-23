Ärger über Fake-Plakat zu Sommer-Weihnachtswald in Amstetten
Erst am Wochenende zauberten Graffitikünstler und Straßenmaler beim Urban Art-Festival neue bunte Bilder ins Amstettner Stadtbild. Ebenfalls bunt, aber ungewollt und gefälscht sind dagegen kleine Plakate, mithilfe derer Unbekannte einen ominösen Sommer-Weihnachtswald im August am Amstettner Hauptplatz ankündigen.
Originale Werbeblätter des traditionellen Amstettner Weihnachtswaldes im Dezember wurden umgearbeitet, um zum Sommer-Weihnachtswald von 15. 8. bis 23. 8. einzuladen. Als die Plakate auftauchten, kam umgehend das Dementi des Amstettner Stadtmarketings auf der Facebook-Seite „Leben in Amstetten“. Das Plakat sei eine Fake-Werbung, hieß es am Mittwoch.
Marketing-Chef Andreas Jung will die Aktion keinesfalls überbewerten, sieht aber auch keinen lustigen Sommerspaß darin. Immerhin würden die offiziellen Logos der städtischen Marketingfirma missbräuchlich verwendet und falsche Informationen verbreitet. Man wollte einfach verhindern, dass dann am 15. August tatsächlich Menschen mit gewissen Erwartungshaltungen am Hauptplatz stünden, begründet er die offizielle Reaktion.
„Aber man soll das nicht überbewerten. Ich habe in der Reitbauernsiedlung vier der Plakate in der Dimension A4 gefunden“, schildert Jung. Sollten weitere Plakate auftauchen, bittet das Stadtmarketing um eine kurze Mitteilung. Die Polizei wurde bislang in die sommerliche Eskapade nicht involviert.
Kommentare