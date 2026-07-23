Ärger über Fake-Plakat zu Sommer-Weihnachtswald in Amstetten

Erst am Wochenende zauberten Graffitikünstler und Straßenmaler beim Urban Art-Festival neue bunte Bilder ins Amstettner Stadtbild. Ebenfalls bunt, aber ungewollt und gefälscht sind dagegen kleine Plakate, mithilfe derer Unbekannte einen ominösen Sommer-Weihnachtswald im August am Amstettner Hauptplatz ankündigen.

Originale Werbeblätter des traditionellen Amstettner Weihnachtswaldes im Dezember wurden umgearbeitet, um zum Sommer-Weihnachtswald von 15. 8. bis 23. 8. einzuladen. Als die Plakate auftauchten, kam umgehend das Dementi des Amstettner Stadtmarketings auf der Facebook-Seite „Leben in Amstetten“. Das Plakat sei eine Fake-Werbung, hieß es am Mittwoch.