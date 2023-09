Amstetten: Vor Fußballfest gegen Rapid muss SKU-Trainer gehen

Das heutige Fußballspektakel in Amstetten wird von turbulenten Ereignissen umrahmt und sorgt für Gesprächsstoff unter den Fußballfans in der Region. Unmittelbar vor dem Freundschaftsspiel (17 Uhr, Ertl-Glas-Stadion) gegen den SK Rapid Wien gab der Bundesligist SKU Amstetten die fristlose Trennung von Trainer Jochen Fallmann bekannt. Lediglich ein Punkt aus sechs Spielen und damit der letzte Platz in der 2. Bundesliga sind der Grund für die Entscheidung der Vereinsführung.

In der letzten Saison erreichten die Amstettner unter Fallmann noch souverän den fünften Platz. Die Abgänge von etlichen Leistungsträgern, vor allem den besten Torschützen des Teams, hat die Mannschaft offenbar bislang nicht verkraftet. Vor allem im Angriff klappts derzeit überhaupt nicht.