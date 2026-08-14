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Niederösterreich

Zwei Brände in Amstetten: Feuerwehr rettete Hund und Katze

Sechs Feuerwehren rückten bei Zimmerbrand in Bauernhof an. Zeitgleich musste Vegetationsbrand gelöscht werden.
Wolfgang Atzenhofer
14.08.2026, 06:16

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Feuerwehrmann mit gerettetem Hund

Mit einem Großeinsatz konnten die Feuerwehren Donnerstag Nachmittag in Amstetten den Vollbrand eines Bauernhofs verhindern und dabei eine Katze und einen Hund retten. Ein Zimmerbrand in einem landwirtschaftlichen Objekt im Ortsteil Edla hatte für Alarmstimmung und einen Einsatz der Kategorie B3 gesorgt.

Großaufgebot der Feuerwehren

Ein Großaufgebot der Feuerwehren wurde zum Brand in landwirtschaftlichem Objekt entsendet.

Sechs Feuerwehren rückten zum Löscheinsatz an. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein Fenster im Obergeschoß durch die hohe Hitzeentwicklung bereits zersprungen, meldete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.

Teile des Dachs mussten geöffnet werden

Atemschutzträger stiegen über Fenster in das Gebäude ein und löschten das Feuer. Auch Teile des Daches wurden geöffnet, um weitere Brandnester löschen zu können.

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Viel Freude bereitete den Freiwilligen, dass ein kleiner Hund und eine Katze aus der Wohnung gerettet werden konnten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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Im Einsatz standen die Feuerwehren Edla-Boxhofen, Amstetten, Greinsfurth, Zeillern und Viehdorf.

Vegetationsbrand wurde rasch gelöscht

Zeitgleich zum Einsatz beim landwirtschaftlichen Objekt in Edla musste die Feuerwehr auch noch zu einem Vegetationsbrand im Stadtgebiet ausrücken.

Kleinflächiger Vegetationsbrand

Den kleinflächigen Vegetationsbrand konnten Amstettner Feuerwehrleute rasch löschen.

Eine ausgetrocknete Wiesenfläche war in Brand geraten. Durch das rasche Einschreiten konnte ein Übergreifen auf Bäume und Strommasten verhindert werden.

Amstetten
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