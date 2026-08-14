Zwei Brände in Amstetten: Feuerwehr rettete Hund und Katze

Mit einem Großeinsatz konnten die Feuerwehren Donnerstag Nachmittag in Amstetten den Vollbrand eines Bauernhofs verhindern und dabei eine Katze und einen Hund retten. Ein Zimmerbrand in einem landwirtschaftlichen Objekt im Ortsteil Edla hatte für Alarmstimmung und einen Einsatz der Kategorie B3 gesorgt.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren wurde zum Brand in landwirtschaftlichem Objekt entsendet.

Sechs Feuerwehren rückten zum Löscheinsatz an. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein Fenster im Obergeschoß durch die hohe Hitzeentwicklung bereits zersprungen, meldete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.

Teile des Dachs mussten geöffnet werden

Atemschutzträger stiegen über Fenster in das Gebäude ein und löschten das Feuer. Auch Teile des Daches wurden geöffnet, um weitere Brandnester löschen zu können.