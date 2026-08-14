Zwei Brände in Amstetten: Feuerwehr rettete Hund und Katze
Mit einem Großeinsatz konnten die Feuerwehren Donnerstag Nachmittag in Amstetten den Vollbrand eines Bauernhofs verhindern und dabei eine Katze und einen Hund retten. Ein Zimmerbrand in einem landwirtschaftlichen Objekt im Ortsteil Edla hatte für Alarmstimmung und einen Einsatz der Kategorie B3 gesorgt.
Sechs Feuerwehren rückten zum Löscheinsatz an. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein Fenster im Obergeschoß durch die hohe Hitzeentwicklung bereits zersprungen, meldete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.
Teile des Dachs mussten geöffnet werden
Atemschutzträger stiegen über Fenster in das Gebäude ein und löschten das Feuer. Auch Teile des Daches wurden geöffnet, um weitere Brandnester löschen zu können.
Viel Freude bereitete den Freiwilligen, dass ein kleiner Hund und eine Katze aus der Wohnung gerettet werden konnten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Edla-Boxhofen, Amstetten, Greinsfurth, Zeillern und Viehdorf.
Vegetationsbrand wurde rasch gelöscht
Zeitgleich zum Einsatz beim landwirtschaftlichen Objekt in Edla musste die Feuerwehr auch noch zu einem Vegetationsbrand im Stadtgebiet ausrücken.
Eine ausgetrocknete Wiesenfläche war in Brand geraten. Durch das rasche Einschreiten konnte ein Übergreifen auf Bäume und Strommasten verhindert werden.
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