Amstetten: Rätselhafte Wahlkampfhilfe mit Rendi-Wagner-Plakaten

Am Ende des ohnehin turbulenten Gemeinderatswahlkampf in Amstetten, in dem neun Listen mitmischen, ist SPÖ-Bürgermeisterin Ursula Puchebner noch mit einer rätselhaften, ungewollten Schützenhilfe konfrontiert worden. Am Donnerstag tauchten im Stadtgebiet plötzlich Transparente auf, die SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner als Fürsprecherin der roten Stadtchefin zeigten. Doch die Freude über die Unterstützung währte nicht lange. „Wir wissen nicht, woher die Transparente kommen, wir haben alle wieder abmontiert“, berichtet Puchebner.